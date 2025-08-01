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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rentokil Initial Plc. - ADRRTO-US的目標價調升至29.11元，幅度約3.15%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Rentokil Initial Plc. - ADR(RTO-US)提出目標價估值：中位數由28.22元上修至29.11元，調升幅度3.15%。其中最高估值36.39元，最低估值19.85元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Rentokil Initial Plc. - ADR評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀2位。

Rentokil Initial Plc. - ADR今(1日)收盤價為24.75元。近5日股價下跌3.15%，標普指數上漲0.06%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股RTO市場預估目標價

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Rentokil Initial Plc. - ADR24.775+7.53%

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