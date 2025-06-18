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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為20.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.6元，其中最高估值1.93元，最低估值1.3元，預估目標價為20.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.93(1.93)1.952.141.85
最低值1.3(1.3)0.881.061.85
平均值1.62(1.61)1.511.611.85
中位數1.6(1.55)1.561.661.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值727.16億785.33億614.07億
最低值462.33億478.15億480.01億
平均值542.63億575.02億553.13億
中位數522.18億553.68億564.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.830.551.191.400.73
營業收入235.91億427.17億571.63億486.99億502.96億

詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPAA

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