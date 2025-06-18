鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.6元，預估目標價為20.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.55元上修至1.6元，其中最高估值1.93元，最低估值1.3元，預估目標價為20.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.93(1.93)
|1.95
|2.14
|1.85
|最低值
|1.3(1.3)
|0.88
|1.06
|1.85
|平均值
|1.62(1.61)
|1.51
|1.61
|1.85
|中位數
|1.6(1.55)
|1.56
|1.66
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|727.16億
|785.33億
|614.07億
|最低值
|462.33億
|478.15億
|480.01億
|平均值
|542.63億
|575.02億
|553.13億
|中位數
|522.18億
|553.68億
|564.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.83
|0.55
|1.19
|1.40
|0.73
|營業收入
|235.91億
|427.17億
|571.63億
|486.99億
|502.96億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - UnitPAA-US的目標價調降至20元，幅度約4.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.53元，預估目標價為21.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估下修至1.53元，預估目標價為21.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.65元，預估目標價為22.50元
下一篇