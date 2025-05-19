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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至8.07元，預估目標價為315.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.21元下修至8.07元，其中最高估值9.96元，最低估值3.27元，預估目標價為315.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.96(9.96)14.4119.7721.17
最低值3.27(3.27)6.9110.3913.69
平均值7.91(7.96)11.9915.4818.34
中位數8.07(8.21)12.351620.15


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值173.25億213.12億228.88億243.69億
最低值161.04億179.65億201.92億225.58億
平均值168.90億195.75億216.72億236.26億
中位數169.99億196.19億216.02億237.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.38-3.25-2.10-6.890.24
營業收入56.60億83.02億94.76億117.90億140.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFLUT

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