鉅亨速報 - Factset 最新調查：Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)EPS預估下修至8.07元，預估目標價為315.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.21元下修至8.07元，其中最高估值9.96元，最低估值3.27元，預估目標價為315.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.96(9.96)
|14.41
|19.77
|21.17
|最低值
|3.27(3.27)
|6.91
|10.39
|13.69
|平均值
|7.91(7.96)
|11.99
|15.48
|18.34
|中位數
|8.07(8.21)
|12.35
|16
|20.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|173.25億
|213.12億
|228.88億
|243.69億
|最低值
|161.04億
|179.65億
|201.92億
|225.58億
|平均值
|168.90億
|195.75億
|216.72億
|236.26億
|中位數
|169.99億
|196.19億
|216.02億
|237.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.38
|-3.25
|-2.10
|-6.89
|0.24
|營業收入
|56.60億
|83.02億
|94.76億
|117.90億
|140.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Flutter Entertainment Plc(FLUT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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