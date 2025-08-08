鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩托羅拉系統(MSI-US)EPS預估上修至14.93元，預估目標價為510.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對摩托羅拉系統(MSI-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.69元上修至14.93元，其中最高估值14.95元，最低估值14.67元，預估目標價為510.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值14.95(14.85)16.4218.15
最低值14.67(14.55)15.6517.29
平均值14.87(14.7)16.0517.62
中位數14.93(14.69)16.0517.56

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值116.53億128.07億134.51億
最低值114.10億120.55億127.02億
平均值115.95億125.05億131.59億
中位數116.46億126.02億132.41億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.457.177.939.939.23
營業收入74.14億81.71億91.12億99.78億108.17億

詳細資訊請看美股內頁：
摩托羅拉系統(MSI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMSI

