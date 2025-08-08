鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩托羅拉系統(MSI-US)EPS預估上修至14.93元，預估目標價為510.00元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對摩托羅拉系統(MSI-US)做出2025年EPS預估：中位數由14.69元上修至14.93元，其中最高估值14.95元，最低估值14.67元，預估目標價為510.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.95(14.85)
|16.42
|18.15
|最低值
|14.67(14.55)
|15.65
|17.29
|平均值
|14.87(14.7)
|16.05
|17.62
|中位數
|14.93(14.69)
|16.05
|17.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|116.53億
|128.07億
|134.51億
|最低值
|114.10億
|120.55億
|127.02億
|平均值
|115.95億
|125.05億
|131.59億
|中位數
|116.46億
|126.02億
|132.41億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.45
|7.17
|7.93
|9.93
|9.23
|營業收入
|74.14億
|81.71億
|91.12億
|99.78億
|108.17億
詳細資訊請看美股內頁：
摩托羅拉系統(MSI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
