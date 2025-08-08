鉅亨速報 - Factset 最新調查：Urban Outfitters公司URBN-US的目標價調升至78.5元，幅度約3.29%
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Urban Outfitters公司(URBN-US)提出目標價估值：中位數由76元上修至78.5元，調升幅度3.29%。其中最高估值90元，最低估值70元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Urban Outfitters公司評價：積極樂觀6位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Urban Outfitters公司今(8日)收盤價為77.83元。近5日股價上漲3.29%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
