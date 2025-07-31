鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料MP-US的目標價調升至59.5元，幅度約8.18%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對MP材料(MP-US)提出目標價估值：中位數由55元上修至59.5元，調升幅度8.18%。其中最高估值69元，最低估值30元。
綜合評級 - 共有12位分析師給予MP材料評價：積極樂觀7位、保持中立5位、保守悲觀0位。
MP材料今(31日)收盤價為60.85元。近5日股價上漲8.18%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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