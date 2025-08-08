search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷邁邦美控股ZBH-US的目標價調升至110元，幅度約5.77%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對捷邁邦美控股(ZBH-US)提出目標價估值：中位數由104元上修至110元，調升幅度5.77%。其中最高估值138元，最低估值91元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予捷邁邦美控股評價：積極樂觀12位、保持中立17位、保守悲觀2位。

捷邁邦美控股今(8日)收盤價為98.43元。近5日股價上漲5.77%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

