鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nova Ltd(NVMI-US)EPS預估上修至8.57元，預估目標價為300.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nova Ltd(NVMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.35元上修至8.57元，其中最高估值8.83元，最低估值8.46元，預估目標價為300.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2029年
|最高值
|8.83(8.83)
|10.12
|11
|13
|最低值
|8.46(8.15)
|8.45
|9.8
|13
|平均值
|8.59(8.44)
|9.25
|10.27
|13
|中位數
|8.57(8.35)
|9.26
|10.14
|13
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2029年
|最高值
|8.72億
|9.65億
|11.19億
|14.11億
|最低值
|8.68億
|8.60億
|10.14億
|14.11億
|平均值
|8.70億
|9.36億
|10.55億
|14.11億
|中位數
|8.69億
|9.54億
|10.33億
|14.11億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.71
|3.28
|4.89
|4.28
|5.75
|營業收入
|2.69億
|4.16億
|5.71億
|5.18億
|6.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Nova Ltd(NVMI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
