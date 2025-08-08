search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nova Ltd(NVMI-US)EPS預估上修至8.57元，預估目標價為300.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Nova Ltd(NVMI-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.35元上修至8.57元，其中最高估值8.83元，最低估值8.46元，預估目標價為300.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2029年
最高值8.83(8.83)10.121113
最低值8.46(8.15)8.459.813
平均值8.59(8.44)9.2510.2713
中位數8.57(8.35)9.2610.1413

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2029年
最高值8.72億9.65億11.19億14.11億
最低值8.68億8.60億10.14億14.11億
平均值8.70億9.36億10.55億14.11億
中位數8.69億9.54億10.33億14.11億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.713.284.894.285.75
營業收入2.69億4.16億5.71億5.18億6.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Nova Ltd(NVMI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

