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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至2.32元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.32元，其中最高估值3.35元，最低估值1.62元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.35(3.35)4.695.226.91
最低值1.62(1.62)2.253.365.97
平均值2.37(2.34)3.394.376.44
中位數2.32(2.16)3.564.56.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值72.22億75.74億80.50億86.16億
最低值66.02億67.94億72.62億81.95億
平均值69.40億72.38億76.19億84.06億
中位數69.53億71.82億75.84億84.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-6.94-2.144.172.1012.99
營業收入21.04億30.71億58.16億67.22億66.97億

詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSH

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