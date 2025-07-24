鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團(H-US)EPS預估上修至2.32元，預估目標價為150.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.16元上修至2.32元，其中最高估值3.35元，最低估值1.62元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.35(3.35)
|4.69
|5.22
|6.91
|最低值
|1.62(1.62)
|2.25
|3.36
|5.97
|平均值
|2.37(2.34)
|3.39
|4.37
|6.44
|中位數
|2.32(2.16)
|3.56
|4.5
|6.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|72.22億
|75.74億
|80.50億
|86.16億
|最低值
|66.02億
|67.94億
|72.62億
|81.95億
|平均值
|69.40億
|72.38億
|76.19億
|84.06億
|中位數
|69.53億
|71.82億
|75.84億
|84.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-6.94
|-2.14
|4.17
|2.10
|12.99
|營業收入
|21.04億
|30.71億
|58.16億
|67.22億
|66.97億
詳細資訊請看美股內頁：
凱悅酒店集團(H-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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