鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱悅酒店集團H-US的目標價調升至145元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對凱悅酒店集團(H-US)提出目標價估值：中位數由140元上修至145元，調升幅度3.57%。其中最高估值198元，最低估值116元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予凱悅酒店集團評價：積極樂觀9位、保持中立14位、保守悲觀1位。
凱悅酒店集團今(1日)收盤價為139.09元。近5日股價上漲3.57%，標普指數上漲3.44%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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