鉅亨速報 - Factset 最新調查：Uber Technologies IncUBER-US的目標價調升至103元，幅度約3%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共46位分析師，對Uber Technologies Inc(UBER-US)提出目標價估值：中位數由100元上修至103元，調升幅度3%。其中最高估值150元，最低估值76元。
綜合評級 - 共有57位分析師給予Uber Technologies Inc評價：積極樂觀45位、保持中立12位、保守悲觀0位。
Uber Technologies Inc今(7日)收盤價為89.22元。近5日股價上漲3%，標普指數下跌0.28%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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