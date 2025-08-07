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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)EPS預估上修至4.45元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.31元上修至4.45元，其中最高估值4.7元，最低估值4.2元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.7(4.7)6.27.328.21
最低值4.2(4.13)4.464.78.21
平均值4.45(4.39)5.055.648.21
中位數4.45(4.31)4.765.178.21

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.61億35.02億39.76億44.37億
最低值24.97億27.10億31.44億44.37億
平均值29.92億31.74億35.05億44.37億
中位數30.84億31.86億34.45億44.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.601.490.102.531.91
營業收入21.22億22.89億22.37億23.55億22.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRPRX

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