鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)EPS預估上修至4.45元，預估目標價為42.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.31元上修至4.45元，其中最高估值4.7元，最低估值4.2元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.7(4.7)
|6.2
|7.32
|8.21
|最低值
|4.2(4.13)
|4.46
|4.7
|8.21
|平均值
|4.45(4.39)
|5.05
|5.64
|8.21
|中位數
|4.45(4.31)
|4.76
|5.17
|8.21
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.61億
|35.02億
|39.76億
|44.37億
|最低值
|24.97億
|27.10億
|31.44億
|44.37億
|平均值
|29.92億
|31.74億
|35.05億
|44.37億
|中位數
|30.84億
|31.86億
|34.45億
|44.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.60
|1.49
|0.10
|2.53
|1.91
|營業收入
|21.22億
|22.89億
|22.37億
|23.55億
|22.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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