鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-07 09:40

2025 年世界機器人大會將於周五 (8 日) 在北京盛大開幕，這場備受矚目的產業盛會將成為全球機器人產業發展的風向球。根據主辦單位介紹，本屆大會將有超過 100 款機器人新品集中亮相，數量較去年翻倍，不僅標誌著機器人技術正加速從實驗室走向產業化，更讓資本市場敏銳捕捉到新一輪發展機會。

2025​世界機器人大會將登場！50家人形機器人廠商與會 百款新品亮相 哪些公司能突圍？(圖取自大會官網)

隨著大會開幕在即，中國人形機器人概念股周三 (6 日) 率先迎來爆發式上漲，南京聚隆單日漲幅達 15.94%，奧比中光上漲 14.49%，杭齒前進、內蒙一機等多隻個股強勢漲停，展現出市場對機器人產業的高度期待。

本屆大會主題為「讓機器人更智慧，讓具身體更聰明」，50 家人形機器人企業將同台競技，全面展現工業製造、醫療照護、家庭服務等場景的創新應用成果。

作為首屆世界機器人大會舉辦十週年之際的重要活動，恰逢人形機器人產業爆發期，今年整機企業參展數量創歷史新高，被業界視為產業化量產的元年。

業界專家指出，中國機器人相關企業訂單飽滿，大會的召開將進一步加速技術轉換與產業協同，並推動商業化落實進程。

大會期間也將同步舉辦「E-Town 機器人消費節」，推出全球首個具身智能機器人 4S 店、機器人大世界等四大消費場景，打通企業端與消費端雙向通道。

目前，中國人形機器人技術已躋身全球第一方陣，在運動控制、靈巧操作等方面取得重大突破。去年中國機器人專利申請量佔全球三分之二，在機器人大模型、智慧協同控制等核心技術持續創新，運動能力顯著提升。

經過十年發展，中國已建立完整的機器人產品譜系，無框力矩馬達、空心杯馬達等核心零件實現自主研發，初步建構起涵蓋標準制定、中試檢測、認證服務的產業生態體系。

在市場應用方面，中國持續鞏固全球最大工業機器人市場的地位。去年工業機器人銷售量達 30.2 萬套，產量 55.6 萬套，連續 12 年全球領先，服務機器人產量 1051.9 萬套，較去年成長 34.3%。

專家預測，人形機器人將率先在工業製造領域取代重覆性工作，未來應用場景將從 B 端向 C 端延伸，展現出更強的通用性和適應性。

此外，今年人形機器人賽道持續升溫，今年上半年產業融資事件達 39 起，融資金額近 42 億元人民幣。宇樹科技、智元機器人等重量級企業獲得策略投資，上市公司也加速佈局，上緯新材擬被智元機器人以 21 億元收購 63.62% 股權，震裕科技成功研發行星滾柱絲槓等核心零件並實現供貨，富佳股份、銀輪股份等企業透過業務拓展切入產業鏈。

業績方面，瑞芯微預估今年上半年淨利年增 185%-195%，震裕科技也將成長 40% 至 60%，多家企業將轉虧為盈，展現強勁的發展動能。

隨著人形機器人從科技研發邁向量產落地，中國可望在全球競爭中佔有更有利地位，為智慧製造和數位經濟注入新動能。