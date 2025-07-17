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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估下修至-2.94元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.89元下修至-2.94元，其中最高估值-1.12元，最低估值-3.93元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.12(-1.12)-0.41.764.17
最低值-3.93(-3.93)-3.32-1.291.35
平均值-2.86(-2.82)-1.760.322.83
中位數-2.94(-2.89)-1.70.452.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.07億12.10億16.79億23.99億
最低值2.35億3.70億8.96億16.76億
平均值4.67億7.24億12.83億20.28億
中位數4.46億7.53億12.34億19.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.80-3.90-3.26-3.95-2.88
營業收入825萬6,972萬7,765萬930萬2.22億

詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBIO

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