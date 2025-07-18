鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估上修至-2.89元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.94元上修至-2.89元，其中最高估值-1.12元，最低估值-3.93元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.12(-1.12)
|-0.4
|1.76
|4.17
|最低值
|-3.93(-3.93)
|-3.32
|-1.29
|1.35
|平均值
|-2.83(-2.86)
|-1.75
|0.28
|2.79
|中位數
|-2.89(-2.94)
|-1.7
|0.3
|2.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.07億
|12.10億
|16.79億
|23.99億
|最低值
|3.45億
|5.00億
|8.96億
|16.76億
|平均值
|4.76億
|7.33億
|12.85億
|20.19億
|中位數
|4.46億
|7.53億
|12.34億
|19.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.80
|-3.90
|-3.26
|-3.95
|-2.88
|營業收入
|825萬
|6,972萬
|7,765萬
|930萬
|2.22億
詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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