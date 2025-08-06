鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-06 09:20

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美國總統川普週二（5 日）表示，美國已接近與中國達成貿易協議，若雙方順利簽署協議，他將在年底前與中國國家主席習近平會晤。

美中貿易協議近了？川普透露習近平提出會晤請求。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，川普在接受《CNBC》專訪時指出：「他（習近平）要求舉行會晤，如果我們達成協議，我很可能會在年底前和他舉行會晤；但若無法達成協議，就不會會晤。」

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川普強調，美國目前與中國的關係「非常好」，且雙方正在「非常接近」達成具體協議。川普說：「我們非常接近達成協議。我們與中國的關係非常好。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週也透露，隨著雙方在瑞典斯德哥爾摩會談、將貿易戰休戰期延長三個月後，他相信美國已「具備與中國達成協議的條件」。

在此之前，美中雙方於今年 5 月與 6 月已先後達成初步協議，暫停加徵關稅與中國稀土出口禁令。然而，中國目前正面臨美國設定的 8 月 12 日談判最後期限，倘若屆時無法簽署具持久性的貿易協議，全球供應鏈恐將再次遭受嚴重衝擊。

《路透》警告指出，若美中談判破局，美國可能恢復對中國商品課徵高達三位數的關稅，相當於實質的雙邊貿易禁運。