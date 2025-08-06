台灣對美關稅暫未衝擊輝達AI供應鏈！但晶片出口未來恐遭50%重稅

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-06 08:39

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儘管美國對台灣加徵新一輪關稅，但目前尚未波及輝達 (NVDA-US) 的 AI 供應鏈。不過，若美方未與台灣達成新一輪貿易協議，未來針對晶片產品的關稅可能飆升至 50%，對台美科技產業造成重大影響。

台灣對美關稅暫未衝擊輝達AI供應鏈。(圖：Shutterstock)

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台灣在 AI 硬體製造鏈中的地位不可動搖。包括鴻海 (2317-TW) 、緯創 (3231-TW) 與廣達 (2382-TW) 等廠商，皆是輝達 AI 伺服器的核心代工夥伴。若這些產品未來被美方列入課稅清單，AI 市場的價格結構將遭遇劇烈震盪。

目前雖未影響半導體與 AI 設備，但美國也正依據《貿易擴張法》第 232 條（Section 232）進行審查。該條款授權政府對可能威脅國安的進口商品課稅，而晶片與 AI 設備已被納入審查範圍，顯示關稅升級的風險依然存在。

川普對台灣態度強硬 未來談判成焦點

儘管是否課徵晶片關稅仍未明朗，但觀察美國總統川普過往對台言論，可見其對台灣晶片產業抱持審慎且強硬的立場，進而反映出美方對於重新談判美台貿易條件的高度關注。