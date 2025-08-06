總價65億美元！日本助澳洲建造11艘新型護衛艦

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-08-06 09:05

‌



據《路透社》、《美聯社》報導，澳洲政府周二（5 日）宣布，已接受日本企業三菱重工的投標方案，將從日本採購 11 艘「最上級」新型護衛艦，總金額約 100 億澳元（約合 65 億美元），自 2014 年終結了執行近半個世紀的武器出口禁令以來，日本最大手筆對外軍售案。

日本助澳洲建造11艘新型護衛艦。（圖：Shutterstock）

根據安排，首批 3 艘護衛艦將在日本建造，自 2029 年起交付，首艦預計於 2030 年投入使用，其逾 8 艘將在澳洲西部由澳軍工造船企業 Austal 建造，目的是逐步替代現役的「澳新軍團」級護衛艦。

‌



澳洲副總理兼國防部長馬爾斯表示，「最上級」護衛艦具備反潛、防空和對海上目標打擊能力，航程達 1 萬海里，艦上僅需約 90 人操作，有助於提升海軍的遠程投送能力。

在此次競標中，日本三菱重工在與德國蒂森克虜伯公司 MEKO A-200 型護衛艦方案的競爭中勝出。澳方表示，日本的方案在成本、性能、交付時間等方面具備明顯優勢。

日本防衛大臣中谷元表示，這項合作將加強日澳美三方聯合行動與互操作能力。為贏得合約競標，日方此前已成立政府與企業聯合工作組。

澳洲官員表示，雙方將於明年初啟動商務合約談判，目標是在 2026 年簽署正式協議，雙方仍在協商定價、維護保障、技術轉讓等問題。