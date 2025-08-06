加薩17歲少年被餓死 曾是70公斤重體育冠軍

鉅亨網新聞中心 2025-08-06 09:33

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加薩地帶飢荒愈演愈烈，世界糧食計劃署認定當地營養不良的狀況已經達到驚人程度，全境所有人均已陷入不同程度的飢荒。

加薩地帶飢荒愈演愈烈，世界糧食計劃署認定當地營養不良的狀況已經達到驚人程度。（圖：Shutterstock）

當地時間 8 月 2 日（上周六），一名 17 歲巴勒斯坦少年的死亡在加薩引發輿論震動。

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阿提夫 · 阿布哈特於當地時間 2 日因營養不良去世。這名少年並無健康問題，曾是當地體育冠軍，原本體重有 70 公斤，體格結實。

然而，離世前的他，顴骨突出，肋骨清晰可見，體重只有 25 公斤，與 9 歲孩童正常體重相當。

聯合國官員表示，儘管以色列最近幾天已部分解除對人道主義援助的限制，但巴勒斯坦平民仍然處於飢餓之中，難以找到足夠食物養家糊口。

雖然以方表示，正在增加對巴勒斯坦人的援助，包括使用空投等方式。但人道主義救援機構稱，空投既危險又低效，他們呼籲以色列開放所有進入加薩的過境點，以便援助物資能夠自由流向需要幫助的巴勒斯坦人。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處負責人拉扎里尼 2 日表示：「加薩飢荒很大程度上是有人蓄意製造，不能再浪費時間了，必須做出無條件開放過境點的決定。」

他表示，美國和以色列支持一個名為「加薩地帶人道主義援助基金會」（GHF）的組織來取代聯合國原有的援助系統。

不過，即使巴勒斯坦人冒著危險來到 GHF 物資分發點附近，他們不僅可能領不到物資，就連人身安全也得不到保障。