川普放話：油價再跌10美元 普丁就會停止殺人了

鉅亨網編輯林羿君 2025-08-06 16:20

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美國總統川普 5 日表示，能源價格下跌可能會迫使俄羅斯總統普丁停止烏克蘭戰爭。

川普放話：油價再跌10美元 普丁就會停止殺人。(圖:shutterstock)

川普接受 CNBC 採訪時表示，「如果能源價格跌到一定程度，普丁就會停止殺人。」他解釋，如果能源價格再跌 10 美元，普丁就別無選擇了，因為俄羅斯經濟狀況糟透了。

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川普上週設定了 8 月 8 日的最後期限，要求普丁採取行動結束烏克蘭戰爭，否則將面臨美國更嚴厲的制裁。川普政府也一直在向印度和中國施壓，要求他們停止購買俄羅斯石油。

川普告訴 CNBC，能源價格下跌是由於包括 OPEC 和其他國家在內的石油產量增加，他預計能源價格還會進一步下跌。

他說：「如果你注意看，OPEC 和 OPEC+ 正在增產，因為我覺得他們想讓我開心。」

OPEC + 日前同意在 9 月份將石油日產量提高 54.7 萬桶，這是為了奪回市占率而進行的一連串加快增產措施中的最新一項，因市場日益擔憂與俄羅斯相關的潛在供應中斷。此舉代表 OPEC+ 最多的一輪減產措施被全面且提前取消，並且阿聯酋獲得額外增產，總計約每日 250 萬桶，約佔全球需求的 2.4%。

在美國不斷向印度施壓，要求其停止購買俄羅斯石油的背景下，8 個 OPEC+ 成員國舉行了一次簡短的虛擬會議，這是華盛頓為促使莫斯科坐到談判桌前與烏克蘭達成和平協議所做的努力之一。

國際貨幣基金組織上週將俄羅斯今年經濟成長預測從 4 月的 1.5% 下調至 0.9%。