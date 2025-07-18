search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司W-US的目標價調升至49元，幅度約11.36%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Wayfair公司(W-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至49元，調升幅度11.36%。其中最高估值100元，最低估值25元。

綜合評級 - 共有37位分析師給予Wayfair公司評價：積極樂觀17位、保持中立20位、保守悲觀0位。

Wayfair公司今(18日)收盤價為56.57元。近5日股價下跌11.36%，標普指數上漲0.27%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股W市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Wayfair公司56.57+2.15%

延伸閱讀



Empty