鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司W-US的目標價調升至49元，幅度約11.36%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Wayfair公司(W-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至49元，調升幅度11.36%。其中最高估值100元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有37位分析師給予Wayfair公司評價：積極樂觀17位、保持中立20位、保守悲觀0位。
Wayfair公司今(18日)收盤價為56.57元。近5日股價下跌11.36%，標普指數上漲0.27%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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