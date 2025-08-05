鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司W-US的目標價調升至55.5元，幅度約7.77%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Wayfair公司(W-US)提出目標價估值：中位數由51.5元上修至55.5元，調升幅度7.77%。其中最高估值100元，最低估值25元。
綜合評級 - 共有37位分析師給予Wayfair公司評價：積極樂觀18位、保持中立19位、保守悲觀0位。
Wayfair公司今(5日)收盤價為73.345元。近5日股價下跌7.77%，標普指數下跌2.36%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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