鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.61元，其中最高估值0.98元，最低估值0.21元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.98(1.16)
|2.29
|4.56
|6.06
|最低值
|0.21(0.21)
|0.3
|1.16
|1.74
|平均值
|0.59(0.61)
|1.28
|2.25
|3.23
|中位數
|0.61(0.62)
|1.26
|2.15
|2.56
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|120.30億
|126.67億
|136.81億
|147.75億
|最低值
|115.75億
|117.49億
|123.95億
|129.20億
|平均值
|118.47億
|122.73億
|130.23億
|136.73億
|中位數
|118.57億
|122.90億
|130.01億
|136.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.93
|-1.26
|-12.56
|-6.47
|-4.00
|營業收入
|141.45億
|137.08億
|122.18億
|120.03億
|118.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司W-US的目標價調升至49元，幅度約11.36%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為44.00元
- 〈美股盤後〉美越達成貿易協議 標普那指均創歷史新猷
- Google TPU成本僅為OpenAI五分之一！誰性價比最高？
下一篇