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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技PLTR-US的目標價調升至155元，幅度約40.27%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)提出目標價估值：中位數由110.5元上修至155元，調升幅度40.27%。其中最高估值182元，最低估值45元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予帕蘭提爾科技評價：積極樂觀8位、保持中立17位、保守悲觀4位。

帕蘭提爾科技今(5日)收盤價為160.66元。近5日股價上漲40.27%，標普指數下跌0.94%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PLTR市場預估目標價

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