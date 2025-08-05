鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為155.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.63元，其中最高估值0.71元，最低估值0.53元，預估目標價為155.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.71(0.63)
|0.93
|1.31
|最低值
|0.53(0.53)
|0.66
|0.94
|平均值
|0.62(0.58)
|0.79
|1.04
|中位數
|0.63(0.58)
|0.79
|1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42.66億
|60.00億
|80.95億
|最低值
|37.69億
|48.46億
|61.19億
|平均值
|40.28億
|53.28億
|68.25億
|中位數
|40.73億
|52.27億
|66.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.65
|-0.27
|-0.18
|0.10
|0.21
|營業收入
|10.93億
|15.42億
|19.06億
|22.25億
|28.66億
詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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