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鉅亨速報 - Factset 最新調查：帕蘭提爾科技(PLTR-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為155.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對帕蘭提爾科技(PLTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.58元上修至0.63元，其中最高估值0.71元，最低估值0.53元，預估目標價為155.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.71(0.63)0.931.31
最低值0.53(0.53)0.660.94
平均值0.62(0.58)0.791.04
中位數0.63(0.58)0.791

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值42.66億60.00億80.95億
最低值37.69億48.46億61.19億
平均值40.28億53.28億68.25億
中位數40.73億52.27億66.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.65-0.27-0.180.100.21
營業收入10.93億15.42億19.06億22.25億28.66億

詳細資訊請看美股內頁：
帕蘭提爾科技(PLTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLTR

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