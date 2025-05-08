鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際AXON-US的目標價調升至695元，幅度約4.51%
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)提出目標價估值：中位數由665元上修至695元，調升幅度4.51%。其中最高估值800元，最低估值585元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予泰瑟國際評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀0位。
泰瑟國際今(8日)收盤價為601.82元。近5日股價下跌4.51%，標普指數上漲1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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