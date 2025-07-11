search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際AXON-US的目標價調升至770元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)提出目標價估值：中位數由742.5元上修至770元，調升幅度3.7%。其中最高估值895元，最低估值610元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予泰瑟國際評價：積極樂觀17位、保持中立3位、保守悲觀0位。

泰瑟國際今(11日)收盤價為732.99元。近5日股價下跌3.7%，標普指數上漲0.02%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AXON市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
泰瑟國際732.99-9.04%

延伸閱讀



Empty