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鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估上修至6.02元，預估目標價為730.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-09 06:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.83元上修至6.02元，其中最高估值7.8元，最低估值5.31元，預估目標價為730.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.8(7.8)109.12
最低值5.31(5.39)6.448.64
平均值6.18(6.06)7.68.81
中位數6.02(5.83)7.398.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.80億33.57億38.26億
最低值25.77億31.44億37.84億
平均值26.51億32.51億38.05億
中位數26.50億32.79億38.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.03-0.912.032.314.80
營業收入6.81億8.63億11.90億15.63億20.83億

詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAXON

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