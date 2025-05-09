鉅亨速報 - Factset 最新調查：泰瑟國際(AXON-US)EPS預估上修至6.02元，預估目標價為730.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-09 06:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對泰瑟國際(AXON-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.83元上修至6.02元，其中最高估值7.8元，最低估值5.31元，預估目標價為730.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.8(7.8)
|10
|9.12
|最低值
|5.31(5.39)
|6.44
|8.64
|平均值
|6.18(6.06)
|7.6
|8.81
|中位數
|6.02(5.83)
|7.39
|8.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.80億
|33.57億
|38.26億
|最低值
|25.77億
|31.44億
|37.84億
|平均值
|26.51億
|32.51億
|38.05億
|中位數
|26.50億
|32.79億
|38.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.03
|-0.91
|2.03
|2.31
|4.80
|營業收入
|6.81億
|8.63億
|11.90億
|15.63億
|20.83億
詳細資訊請看美股內頁：
泰瑟國際(AXON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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