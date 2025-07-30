鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油PBR-US的目標價調降至15元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西石油(PBR-US)提出目標價估值：中位數由15.5元下修至15元，調降幅度3.23%。其中最高估值19.2元，最低估值12.5元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予巴西石油評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀0位。
巴西石油今(30日)收盤價為12.84元。近5日股價上漲3.23%，標普指數上漲0.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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