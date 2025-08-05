鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-05 17:00

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印尼第二季經濟成長表現強勁且優於預期，主要由穩健的投資與家庭支出所推動，增速達到了自 2023 年第二季以來最快。

印尼第二季GDP強勁成長5.12% 超市場預期(圖:shutterstock)

根據統計局周二 (5 日) 公布，印尼 GDP 從前一季的 4.87% 加速至 5.12%，超越了預期的 4.80%。星展銀行經濟學家 Radhika Rao 表示，第二季 GDP 成長帶來了上行的驚喜，這可能歸因於提前出貨所形成的有利淨出口平衡。

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儘管市場先前對包括汽車銷售下滑、消費者信心疲軟及採購經理人指數收縮，眾多經濟指標走弱存在擔憂，此次的成長步伐仍超乎預期。印尼央行自去年 9 月以來已降息 4 次，並預計今年經濟成長率將落在 4.6% 至 5.4% 的區間內。

在占印尼 GDP 一半以上的家庭支出方面，第二季年增率小幅加速至 4.97%(高於前一季的 4.95%)，主要受惠於多個宗教節日及學校假期期間食物和旅行支出的增加。

投資成長部分，第二季飆升至 6.99%，創下四年來新高 (前一季為 2.12%)，這得益於包括雅加達大眾捷運擴建在內的基礎設施專案。

出口部分受到植物油、金屬、電子產品和汽車零件出貨量的提振。由於買家為了趕在美國關稅實施前下單，上半年出口價值有所增加，出現了「提前出貨」現象。

然而，經濟學家們也指出，下半年可能需要更多的支持措施來維持成長。Maybank 經濟學家 Brian Lee 警告，隨著出口成長放緩以及全球貿易對印尼主要商品需求的影響，貿易順差可能會進一步縮小。