美國將徵收50%關稅 中國批准183家巴西咖啡公司進口

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-05 10:05

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據《環球時報》周二（5 日）報導，中國駐巴西大使館當地時間上周六在社交媒體 X 上發布消息，稱中國新批准 183 家巴西咖啡公司對華出口商品，自 2025 年 7 月 30 日起生效，有效期 5 年。

中國批准183家巴西咖啡公司進口。（圖：Shutterstock）

據巴西媒體《G1》報導，中方措施將使受到美國 50% 關稅影響的巴西咖啡出口商受益。

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7 月 30 日，美國總統川普簽署行政命令，將從 8 月 6 日起對巴西輸美產品徵收 40% 關稅，大部分巴西輸美產品關稅稅率將提高至 50%，雖然有近 700 項豁免，包括飛機、堅果、橙汁等主要對美出口商品，但咖啡不在豁免行列。

進口自巴西的咖啡，佔美國每年咖啡總消費量 2,500 萬袋約三分之一。

巴西咖啡出口商協會技術總監埃龍說，局面令人擔憂，社會和經濟都會受到關稅影響，因為美國是世界上最大咖啡消費國，主要從巴西採購商品。

埃龍說，美國短期內無法在市場上獲得這麼多的咖啡，巴西也無法將 800 萬袋咖啡轉移到其他國家。

不少巴西網友在 X 上對中方批准 183 家巴西咖啡公司對華出口商品表示歡迎。

一名網友寫道，中國人口是美國的 4 倍多，是更有潛力的市場。另一名網友表示，他曾看到過一篇關於亞洲咖啡消費增長的文章，「現在去咖啡店已經成為一種時尚」。

巴西財經媒體《InfoMoney》指出，儘管中方採取利多措施，但巴西對中國的咖啡出口仍處於起步階段。巴西咖啡出口商協會的數據顯示，今年上半年，巴西向美國出口咖啡超過 331 萬袋，同期對中國出口約 53 萬袋。