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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至7.81元，預估目標價為166.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.69元上修至7.81元，其中最高估值9.47元，最低估值6.84元，預估目標價為166.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.47(9.47)14.7716.8115.62
最低值6.84(6.84)6.688.89.65
平均值7.93(7.9)9.611.9712.84
中位數7.81(7.69)9.6111.3912.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,128.50億2,232.40億2,155.72億2,099.56億
最低值1,614.47億1,488.95億1,683.24億2,099.56億
平均值1,842.37億1,916.81億1,965.61億2,099.56億
中位數1,838.10億1,919.79億2,007.75億2,099.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.968.1418.2811.369.72
營業收入944.02億1,562.91億2,363.68億1,972.17億1,934.71億

詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVX

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