鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wayfair公司(W-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為44.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對Wayfair公司(W-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.62元，其中最高估值1.16元，最低估值0.21元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.16(1.16)
|2.21
|4.56
|6.06
|最低值
|0.21(0.21)
|0.3
|1.08
|1.74
|平均值
|0.61(0.6)
|1.24
|2.24
|3.16
|中位數
|0.62(0.6)
|1.26
|2.26
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|119.74億
|126.67億
|136.81億
|147.75億
|最低值
|115.75億
|117.49億
|123.95億
|129.20億
|平均值
|118.29億
|122.52億
|129.98億
|136.62億
|中位數
|118.48億
|122.96億
|130.00億
|136.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.93
|-1.26
|-12.56
|-6.47
|-4.00
|營業收入
|141.45億
|137.08億
|122.18億
|120.03億
|118.51億
詳細資訊請看美股內頁：
Wayfair公司(W-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 以伊衝突看懂局勢，掌握搶進關鍵>
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉美越達成貿易協議 標普那指均創歷史新猷
- Google TPU成本僅為OpenAI五分之一！誰性價比最高？
- 川普稱越南願協商盼「零關稅」 Nike、Lululemon反彈
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)EPS預估上修至2.13元，預估目標價為36.55元
下一篇