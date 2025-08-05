search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估上修至1.15元，預估目標價為79.56元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.12元上修至1.15元，其中最高估值1.53元，最低估值0.66元，預估目標價為79.56元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.53(1.53)2.472.232.77
最低值0.66(0.66)0.981.141.64
平均值1.16(1.14)1.561.82.16
中位數1.15(1.12)1.461.92.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值26.73億35.02億34.80億33.80億
最低值24.11億22.20億23.20億24.04億
平均值24.91億26.54億27.16億28.49億
中位數24.80億26.07億25.45億28.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.10-0.210.170.620.29
營業收入13.42億11.76億14.35億19.17億22.89億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

相關行情

台股首頁我要存股
卡梅科75.325+3.28%

延伸閱讀



Empty