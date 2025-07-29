鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至7.8元，預估目標價為165.00元
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根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.63元上修至7.8元，其中最高估值10.06元，最低估值5.95元，預估目標價為165.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.06(10.06)
|14.77
|15.66
|15.62
|最低值
|5.95(5.95)
|6.65
|8.8
|9.35
|平均值
|7.84(7.82)
|9.71
|11.55
|12.5
|中位數
|7.8(7.63)
|9.67
|11.12
|12.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,128.50億
|2,249.42億
|2,155.72億
|2,099.56億
|最低值
|1,580.31億
|1,635.25億
|1,683.24億
|2,099.56億
|平均值
|1,816.29億
|1,889.23億
|1,949.42億
|2,099.56億
|中位數
|1,799.70億
|1,870.60億
|2,006.22億
|2,099.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.96
|8.14
|18.28
|11.36
|9.72
|營業收入
|944.02億
|1,562.91億
|2,363.68億
|1,972.17億
|1,934.71億
詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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