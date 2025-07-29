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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至7.8元，預估目標價為165.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.63元上修至7.8元，其中最高估值10.06元，最低估值5.95元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.06(10.06)14.7715.6615.62
最低值5.95(5.95)6.658.89.35
平均值7.84(7.82)9.7111.5512.5
中位數7.8(7.63)9.6711.1212.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,128.50億2,249.42億2,155.72億2,099.56億
最低值1,580.31億1,635.25億1,683.24億2,099.56億
平均值1,816.29億1,889.23億1,949.42億2,099.56億
中位數1,799.70億1,870.60億2,006.22億2,099.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.968.1418.2811.369.72
營業收入944.02億1,562.91億2,363.68億1,972.17億1,934.71億

詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVX

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