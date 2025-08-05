鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估下修至7.67元，預估目標價為166.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.8元下修至7.67元，其中最高估值9.47元，最低估值6.23元，預估目標價為166.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.47(10.06)
|14.77
|16.81
|15.62
|最低值
|6.23(6.75)
|6.68
|8.8
|9.65
|平均值
|7.82(7.91)
|9.55
|11.88
|12.84
|中位數
|7.67(7.8)
|9.51
|11.33
|12.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,128.50億
|2,232.40億
|2,155.72億
|2,099.56億
|最低值
|1,614.47億
|1,488.95億
|1,683.24億
|2,099.56億
|平均值
|1,841.85億
|1,908.43億
|1,953.48億
|2,099.56億
|中位數
|1,838.10億
|1,892.74億
|2,006.22億
|2,099.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.96
|8.14
|18.28
|11.36
|9.72
|營業收入
|944.02億
|1,562.91億
|2,363.68億
|1,972.17億
|1,934.71億
詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉美非農就業爆冷 道瓊五連跌創今年以來最長 亞馬遜市值蒸發逾2000億美元
- 納入標普500機會又來了！若派拉蒙遭剔除 Robinhood或AppLovin可望雀屏中選
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估上修至7.8元，預估目標價為165.00元
- 股市創新高後迎關鍵周：企業財報、央行決策與關稅政策主導市場情緒
下一篇