鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科CCJ-US的目標價調升至79.56元，幅度約7.16%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡梅科(CCJ-US)提出目標價估值：中位數由74.24元上修至79.56元，調升幅度7.16%。其中最高估值94.75元，最低估值55.07元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予卡梅科評價：積極樂觀18位、保持中立2位、保守悲觀0位。
卡梅科今(1日)收盤價為74.74元。近5日股價下跌7.16%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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