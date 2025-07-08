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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科(CCJ-US)EPS預估下修至1.07元，預估目標價為73.05元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡梅科(CCJ-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.09元下修至1.07元，其中最高估值1.4元，最低估值0.66元，預估目標價為73.05元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.4(1.4)2.472.282.76
最低值0.66(0.66)1.141.141.65
平均值1.04(1.04)1.591.812.17
中位數1.07(1.09)1.52.052.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值27.04億35.02億34.83億34.14億
最低值23.32億23.70億24.75億24.47億
平均值24.89億26.97億27.66億28.84億
中位數24.61億26.07億25.66億28.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.10-0.210.170.620.29
營業收入13.42億11.76億14.35億19.17億22.89億

詳細資訊請看美股內頁：
卡梅科(CCJ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCJ

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