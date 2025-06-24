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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡梅科CCJ-US的目標價調升至72.84元，幅度約3.14%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對卡梅科(CCJ-US)提出目標價估值：中位數由70.62元上修至72.84元，調升幅度3.14%。其中最高估值80.12元，最低估值55.07元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予卡梅科評價：積極樂觀18位、保持中立2位、保守悲觀0位。

卡梅科今(24日)收盤價為69.72元。近5日股價上漲3.14%，標普指數下跌0.13%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CCJ市場預估目標價

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