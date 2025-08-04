鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-04 14:20

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對於 7 月美國非農就業報告不如預期，美國總統川普開除美國勞工統計局（BLS）局長麥肯塔弗（Erika McEntarfer）一事，《華爾街日報》（WSJ）直言，這等於「無效操作」，不僅無助川普挽救政治形象，反而可能損害政府對經濟數據的公信力與外部信任。

川普稱就業報告遭操控！《華爾街日報》揭統計真相。(圖：Shutterstock)

根據 BLS 發布的最新就業報告，美國 7 月僅新增 7.3 萬個就業機會，主要集中於醫療與社會服務領域。而更令人矚目的是，BLS 同時將 5 月與 6 月的新增就業人數合計下修 25.8 萬人，創下近年最大規模的調整之一。

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對此，川普在 Truth Social 上公開指控，美國勞工統計局（BLS）「操控數據」，目的是打擊他與共和黨的選情，並因此於上週五（1 日）開除了局長麥肯塔弗。

川普表示：「今天的就業數據是被操控的，就是為了讓共和黨和我難堪。」並進一步指控麥肯塔弗「在選前捏造數據，幫助賀錦麗勝選」。

不過，《華爾街日報》強調，這些指控「沒有根據」，並指出麥肯塔弗的任命，是去年經參議院以 86 票對 8 票高票通過的，屬於非黨派專業官員。

該報也指出，勞工統計局的數據編製方式公開透明，且長期獨立運作，歷來不受政治干預。

就業數據波動源自統計困難與政策後效應

該報進一步分析指出，近年就業報告數據波動日益劇烈，與企業調查回應率下降有關。

BLS 每月聯絡約 63.1 萬家企業收集資料，但目前整體回覆率已從疫情前的 60% 降至 43%，尤其小企業回應率極低，導致初期數據常需修正。

《華爾街日報》表示，儘管這些數據並不容易準確反映企業創立與倒閉的即時變化，但 BLS 會引入其他政府資料建模調整。然而，當經濟急速變化時，這些模型可能高估或低估就業成長。

例如去年 8 月，BLS 就下修截至 2024 年 3 月的一整年數據，合計減少 81.8 萬個職位。該報反問：「若麥肯塔弗真意圖幫助賀錦麗，為何會在選前主動做出大幅下修？」

該報指出，去年大幅下修的一個合理解釋是，BLS 的模式高估了沒有及時回覆調查的小型企業的新增數量和招募水準。

川普強硬政策可能加劇就業壓力

《華爾街日報》認為，川普近期推出的高關稅與驅逐移民政策，也可能加劇小企業招工困難。例如家庭店鋪與中小型製造商，在失去移工與面臨稅負不確定性的情況下，只能選擇縮編人力。

此外，根據全美獨立企業聯合會（NFIB）的調查，目前企業擴編與加薪意願已降至 2016 年水準。雖尚未全面裁員，但除了醫療與建築業外，多數行業招聘明顯停滯。

同時，失業上升主要集中於青少年與應屆畢業生。而申請社會保障金人數也增加，可能反映出年長員工選擇提前退休或接受企業買斷。

川普開除 BLS 局長引信任危機

《華爾街日報》指出，事實上，川普本人也默認了經濟放緩。

上週五，川普就再次痛斥聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）「降息動作太慢」。雖然他還沒有動手解僱鮑威爾，但開除 BLS 局長，同樣會損害公眾和投資者對政府經濟數據的信心。

該報指出，若總統未來動輒以政治因素開除專業統計官員，將重創外界對經濟數據的信任，甚至引發官員不敢據實上報的現象。