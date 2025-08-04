川普與加拿大總理卡尼或將進行會談！加拿大能降低關稅嗎？

根據《路透》報導，加拿大跨政府事務部長勒布朗（Dominic LeBlanc）也透露，他預計卡尼與川普將在「未來幾天內」會談，並強調：「我們認為，達成協議可以降低部分關稅，進而為投資提供更大的確定性。」

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當談及與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）的對話時，勒布朗表示：「我們對與盧特尼克和格里爾的對話感到鼓舞，但我們距離達成對兩國經濟最有利的協議，仍有一段距離。」