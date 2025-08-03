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俄羅斯堪察加強震引火山爆發？克拉舍寧尼科夫火山600年來首度噴發

鉅亨網編譯莊閔棻


俄羅斯堪察加半島的克拉舍寧尼科夫火山（Krasheninnikov Volcano）於本週日（3 日）夜間突然爆發，這是 600 年來首次有歷史記載的火山活動。專家指出，這次火山爆發，極可能與日前該地區發生的 8.8 級強震有關。

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俄羅斯堪察加強震引火山爆發？克拉舍寧尼科夫火山600年來首度噴發。(圖：Shutterstock)

根據俄羅斯國營媒體《俄新社》（RIA）報導，來自堪察加火山爆發應變小組的負責人 Olga Girina 表示，火山上次的熔岩活動可追溯至西元 1463 年（誤差約正負 40 年），此後再無噴發紀錄。


她進一步指出，此次火山活動可能是受到上週三（30 日）堪察加半島大地震的觸發。該次地震強度之大，甚至在法屬玻里尼西亞與智利等地都引發海嘯警報，日本也進入全面戒備。

值得注意的是，堪察加半島最活躍的克柳切夫火山（Klyuchevskoy）也在地震後不久出現噴發現象。

俄羅斯緊急情況部堪察加分部指出，此次火山爆發產生的火山灰雲高度達 6000 公尺，目前已向太平洋東移飄散。由於灰雲移動路徑上無人口稠密區域，暫未對居民生活構成直接影響。

此外，這起火山爆發事件也已被俄羅斯航空部門列為「橘色航空警報等級」，代表對飛航安全構成潛在威脅。

堪察加半島位於俄羅斯遠東地區，因地處環太平洋火山帶，地震與火山活動頻繁。此次克拉舍寧尼科夫火山的爆發與強震相繼發生，再次引發外界對該區域自然災害潛勢的高度關注。

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俄羅斯地震堪察加火山爆發海嘯克拉舍寧尼科夫火山

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