鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估下修至5.36元，預估目標價為663.69元
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根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元下修至5.36元，其中最高估值10.41元，最低估值2.3元，預估目標價為663.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.41(10.41)
|14.29
|18.29
|19.5
|最低值
|2.3(2.3)
|5.78
|9.69
|15.55
|平均值
|6.01(6.07)
|11.64
|15.63
|17.35
|中位數
|5.36(5.5)
|11.74
|16.03
|17.19
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|187.54億
|224.32億
|262.13億
|265.66億
|最低值
|173.89億
|191.11億
|210.60億
|252.93億
|平均值
|177.03億
|204.17億
|233.44億
|259.66億
|中位數
|175.88億
|202.87億
|232.11億
|260.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.53
|-0.21
|-2.34
|-2.95
|6.13
|營業收入
|89.83億
|114.27億
|123.25億
|143.22億
|169.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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