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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估下修至5.36元，預估目標價為663.69元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.5元下修至5.36元，其中最高估值10.41元，最低估值2.3元，預估目標價為663.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.41(10.41)14.2918.2919.5
最低值2.3(2.3)5.789.6915.55
平均值6.01(6.07)11.6415.6317.35
中位數5.36(5.5)11.7416.0317.19

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值187.54億224.32億262.13億265.66億
最低值173.89億191.11億210.60億252.93億
平均值177.03億204.17億233.44億259.66億
中位數175.88億202.87億232.11億260.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.53-0.21-2.34-2.956.13
營業收入89.83億114.27億123.25億143.22億169.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPOT

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