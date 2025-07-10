鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.SPOT-US的目標價調升至656.54元，幅度約4.52%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)提出目標價估值：中位數由628.16元上修至656.54元，調升幅度4.52%。其中最高估值791.65元，最低估值397.75元。
綜合評級 - 共有40位分析師給予Spotify Technology S.A.評價：積極樂觀25位、保持中立11位、保守悲觀4位。
Spotify Technology S.A.今(10日)收盤價為711.04元。近5日股價上漲4.52%，標普指數上漲0.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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