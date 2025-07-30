鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估下修至5.59元，預估目標價為664.25元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.59元，其中最高估值10.27元，最低估值2.3元，預估目標價為664.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.27(10.27)
|14.45
|18.29
|19.5
|最低值
|2.3(2.3)
|5.78
|9.69
|13.85
|平均值
|6.44(6.5)
|11.75
|15.48
|16.76
|中位數
|5.59(5.82)
|11.91
|15.94
|16.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|187.54億
|224.32億
|262.13億
|266.27億
|最低值
|173.89億
|191.11億
|210.60億
|252.93億
|平均值
|177.94億
|205.89億
|235.58億
|262.14億
|中位數
|176.40億
|205.10億
|234.88億
|264.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.53
|-0.21
|-2.34
|-2.95
|6.13
|營業收入
|89.83億
|114.27億
|123.25億
|143.22億
|169.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 退休理財雙引擎：高規格基金×破盤級費率
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Spotify第2季轉虧、股價跌逾11% 執行長坦承廣告業務進展太慢
- 生成式AI顛覆娛樂產業！摩根士丹利點名四大科技巨頭強勢受惠
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.SPOT-US的目標價調升至656.54元，幅度約4.52%
- Spotify、OnlyFans皆被攻占！AI掀內容平台革命、躺賺收入還更多
下一篇