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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估下修至5.59元，預估目標價為664.25元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.82元下修至5.59元，其中最高估值10.27元，最低估值2.3元，預估目標價為664.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.27(10.27)14.4518.2919.5
最低值2.3(2.3)5.789.6913.85
平均值6.44(6.5)11.7515.4816.76
中位數5.59(5.82)11.9115.9416.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值187.54億224.32億262.13億266.27億
最低值173.89億191.11億210.60億252.93億
平均值177.94億205.89億235.58億262.14億
中位數176.40億205.10億234.88億264.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.53-0.21-2.34-2.956.13
營業收入89.83億114.27億123.25億143.22億169.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPOT

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