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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.AVTR-US的目標價調降至15元，幅度約4.76%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)提出目標價估值：中位數由15.75元下修至15元，調降幅度4.76%。其中最高估值20元，最低估值12元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Avantor Inc.評價：積極樂觀10位、保持中立13位、保守悲觀0位。

Avantor Inc.今(2日)收盤價為11.365元。近5日股價下跌4.76%，標普指數下跌2.36%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股AVTR市場預估目標價

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Avantor Inc.11.365-15.4%

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