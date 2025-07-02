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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為18.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.16元下修至1.14元，其中最高估值1.48元，最低估值0.85元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.48(1.48)1.931.471.15
最低值0.85(0.85)0.850.620.92
平均值1.18(1.2)1.331.131.05
中位數1.14(1.16)1.271.321.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值67.55億72.36億67.45億63.53億
最低值56.78億53.50億49.87億52.12億
平均值61.13億62.80億60.03億57.28億
中位數60.00億62.61億60.56億56.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.070.18-0.470.340.77
營業收入42.13億37.29億34.55億42.40億51.49億

詳細資訊請看美股內頁：
金羅斯黃金(KGC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKGC

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