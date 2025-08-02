鉅亨速報 - Factset 最新調查：福陸(FLR-US)EPS預估下修至2.56元，預估目標價為59.00元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對福陸(FLR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.56元，其中最高估值2.7元，最低估值2.05元，預估目標價為59.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.7(2.7)
|3.2
|3.25
|最低值
|2.05(2.45)
|2.35
|2.97
|平均值
|2.49(2.58)
|2.8
|3.13
|中位數
|2.56(2.6)
|2.76
|3.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|186.49億
|199.96億
|209.96億
|最低值
|163.17億
|176.87億
|194.14億
|平均值
|176.46億
|188.08億
|202.05億
|中位數
|177.83億
|190.78億
|202.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.10
|-3.29
|0.73
|0.54
|12.30
|營業收入
|156.68億
|124.35億
|137.44億
|154.74億
|163.15億
詳細資訊請看美股內頁：
福陸(FLR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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