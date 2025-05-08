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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至17.25元，幅度約4.33%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由16.53元上修至17.25元，調升幅度4.33%。其中最高估值25元，最低估值13.04元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀1位。

金羅斯黃金今(8日)收盤價為15.615元。近5日股價上漲4.33%，標普指數上漲1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股KGC市場預估目標價

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