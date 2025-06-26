鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為18.02元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.14元上修至1.16元，其中最高估值1.48元，最低估值0.85元，預估目標價為18.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.48(1.48)
|1.93
|1.47
|1.15
|最低值
|0.85(0.85)
|0.85
|0.62
|0.92
|平均值
|1.2(1.18)
|1.33
|1.12
|1.04
|中位數
|1.16(1.14)
|1.27
|1.2
|1.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67.55億
|72.36億
|67.45億
|63.53億
|最低值
|56.78億
|53.50億
|49.87億
|52.12億
|平均值
|61.13億
|62.80億
|60.03億
|57.28億
|中位數
|60.00億
|62.61億
|60.56億
|56.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.07
|0.18
|-0.47
|0.34
|0.77
|營業收入
|42.13億
|37.29億
|34.55億
|42.40億
|51.49億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 關稅降息夾殺！免費講座教你如何布局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至17.25元，幅度約4.33%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至15.92元，幅度約3.18%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估下修至1.08元，預估目標價為15.43元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金(KGC-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為14.45元
下一篇